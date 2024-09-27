Ракетний удар по Кривому Розі 27 вересня — нова кількість травмованих

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після ракетного удару
У Дніпропетровській ОВА оновили дані щодо кількості постраждалих в Кривому Розі внаслідок ракетного удару. Також відомо, в якому вони стані.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атака РФ на Кривий Ріг
Сергій Лисак заявив, що станом на 12:21 у Кривому Розі вже п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу внаслідок російського ракетного удару.
Двоє з них були госпіталізовані, а троє будуть лікуватися вдома.
Зазначимо, що у соцмережах показали фото наслідків удару окупантів по Кривому Розі.
Нагадаємо, окупанти влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції. Крім того, також руйнування є й у житлових будинках мешканців, пошкоджені авто.
Читайте Новини.LIVE!