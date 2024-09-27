Ракетний удар по Кривому Розі 27 вересня — нова кількість травмованих

Наслідки російської атаки по Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпропетровській ОВА оновили дані щодо кількості постраждалих в Кривому Розі внаслідок ракетного удару. Також відомо, в якому вони стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Сергій Лисак заявив, що станом на 12:21 у Кривому Розі вже п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу внаслідок російського ракетного удару.

Двоє з них були госпіталізовані, а троє будуть лікуватися вдома.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Зазначимо, що у соцмережах показали фото наслідків удару окупантів по Кривому Розі.

Понівечена машина у Кривому Розі. Фото: На Часі

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Розі. Фото: На часі

Нагадаємо, окупанти влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції. Крім того, також руйнування є й у житлових будинках мешканців, пошкоджені авто.