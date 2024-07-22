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В Кропивницком мужчина пытался отправить за границу ценные украшения — как его наказал суд

22 июля 2024 23:53
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Мужчина пытался отправить контрабандой ценные украшения — ему выписали штраф
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Хмельницький
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Кропивницком Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Таким образом, его осудили за контрабанду и заставили уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, крапивничанин разместил объявление о продаже скифских фибул воинского типа Черняховской культуры III-V века на платформе OLX. Впоследствии он пытался переправить его в столицу Польши — Варшаву посылкой, запихнув 10 украшений в полиэтиленовые колбы с дозатором.

Однако преступным действиям мужчины помешали правоохранители, изъявшие посылку. Эксперты установили подлинность фибул, имеющих информационную ценность, предмет для археологических исследований, а также принадлежащих к культурным ценностям.

Таким образом, мужчина совершил законченное покушение на контрабанду, то есть переместил через таможенную границу страны культурные ценности, скрывая их от таможенного контроля.

Решение суда

По закону сначала должна состояться государственная экспертиза культурных ценностей. Если их продажа разрешена, владельцу дают свидетельство, позволяющее их вывозить. Однако крапивничанин экспертизу не проводил и никаких разрешений не получал.

Мужчине объявили о подозрении в контрабанде, после чего он признал свою вину и способствовал следствию. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие и признал мужчину виновным, назначив ему штраф в размере 3 400 гривен. Кроме того, мужчина также должен оплатить 9 466 гривен за судебные издержки на экспертизу.

10 фибул Черняховской культуры III-V века передали в собственность государства.

Мужчина в Кропивницком отправил в Польшу скифскую фибулу
Скриншот приговора Ленинского районного суда г. Кировограда (название не декоммунизировано. — Ред.)

Что такое скифская фибула

Фибула — металлическая застежка, которая также является украшением. Она состояла из иглы, корпуса и пружины, часто служила для защелкивания плащей на одном плече.

В археологии фибулы помогают определять возраст культурных слоев, поскольку их форма изменялась в разные исторические периоды.

Скифская фибула картинки
Скифская фибула. Фото: Jesús Ángel García Arnay / Википедия

Напомним, что женщина хотела незаконно вывезти детей в Германию из Чернигова, где они живут вместе с отцом. За два года до этого она уже пыталась это сделать, однако их вернули мужчине. Известно, какое решение принял суд на этот раз.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в аварию, в результате чего его авто получило повреждения. По словам участника ДТП, виновником автокатастрофы является военнослужащий, поэтому он требовал взыскать с воинской части, где тот служит, немалую компенсацию. Известно, что разрешил суд.

Польша граница суд закон контрабанда Кировоградская область культура наказание судебные решения

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