В Кропивницком избрали меру пресечения для виновника смертельного ДТП

Заседание суда. Скриншот видео Суспільного

В городе Кропивницкий Кировоградской области водитель сбил стоящего у остановки мужчину. После наезда виновник ДТП скрылся, оставив потерпевшего умирать. Нарушителя разыскали и избрали ему меру пресечения.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного , которые следили за ходом судебного заседания, состоявшегося в Ленинском районном Кропивницком суде в среду, 21 августа.

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Детали дела

По данным прокуратуры, авария произошла в воскресенье, 18 августа, около 22:45. Мужчина, 1987 года рождения, находясь на территории гаражного кооператива "Автомобильный", тайно от других завладел ключами от машины и сел за руль, не имея водительского удостоверения. Двигаясь в темное время суток, фигурант на неосвещенном участке дороги наехал возле бордюра на мужчину, 1962 года рождения. После этого, имея возможность доставить пострадавшего в больницу, виновник ДТП скрылся во избежание ответственности. Тело погибшего, которого обвиняемый оставил умирать, обнаружили утром 19 августа.

В суде водитель заявил, что не видел человека у дороги. После удара, который был в бок машины, а не по лобовому стеклу, он подумал, что кто-то бросил в автомобиль палку или под колеса бросилась собака, поэтому не остановился. Также мужчина добавил, что имеет на иждивении малолетних детей, и попросил, чтобы суд отпустил его под домашний арест.

Решение суда

Водителю объявили подозрение по трем статьям: "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть", "Оставление в опасности, повлекшее смерть" и "Незаконное завладение транспортным средством". Ранее мужчина имел судимость за разбой и платил штраф за управлением автомобилем без водительских прав.

Нарушителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток, то есть до 17 октября, без права внесения залога. Адвокаты планируют это решение обжаловать.

Если вину водителя докажут, ему будет грозить от трех до восьми лет лишения свободы.