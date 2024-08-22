У Кропивницькому обрали запобіжний захід для винуватця смертельної ДТП

Засідання суду. Скриншот відео Суспільного

У місті Кропивницький Кіровоградської області водій збив чоловіка, що стояв біля зупинки. Після наїзду винуватець ДТП втік, залишивши потерпілого помирати. Порушника розшукали та обрали йому запобіжний захід.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, які стежили за ходом судового засідання, що відбулося в Ленінському районному суді Кропивницького в середу, 21 серпня.

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Деталі справи

За даними прокуратура, аварія сталася в неділю, 18 серпня, близько 22:45. Чоловік, 1987 року народження, перебуваючи на території гаражного кооперативу "Автомобільний", таємно від інших заволодів ключами від машини та сів за кермо, не маючи водійського посвідчення. Рухаючись у темну пору доби, фігурант на неосвітленій ділянці дороги наїхав біля бордюра на чоловіка, 1962 року народження. Після цього, маючи змогу доставити потерпілого до лікарні, винуватець ДТП утік, аби уникнути відповідальності. Тіло загиблого, якого обвинувачений залишив помирати, виявили лише вранці 19 серпня.

У суді водій заявив, що не бачив людину біля дороги. Після удару, який був у бік машини, а не по лобовому склу, він подумав, що хтось кинув в автівку палицю або під колеса кинулася собака, тому не зупинився. Також чоловік додав, що має на утриманні малолітніх дітей, і попросив, щоб суд відпустив його під домашній арешт.

Рішення суду

Водію оголосили підозру за трьома статтями: "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть", "Залишення в небезпеці, що спричинило смерть" і "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Раніше чоловік мав судимість за розбій і сплачував штраф за керуванням автомобілем без водійських прав.

Порушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб, тобто до 17 жовтня, без права внесення застави. Адвокати планують це рішення оскаржувати.

Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від трьох до восьми років позбавлення волі.