Угрожал съесть судью — в Луцке судили мужчину

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Луцке во время заседания мужчина угрожал съесть судью. Речь идет об уроженце села Любешев Камень-Каширского района, который женат и имеет пятерых детей.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на приговор Луцкого горрайонного суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 3 апреля 2023 года обвиняемый участвовал в судебном заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Он говорил судье:

"Да я скоро выйду, … ты ... Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя съем…".

Угрозы он сопровождал ненормативной лексикой. Слова обвиняемого попали на видеозапись заседания, а также подтвердили очевидцы.

Для подтверждения своих намерений во время разговора с прокурором мужчина отмечал, что владеет информацией обо всех работниках полиции, поэтому его лучше не выпускать из СИЗО.

Судья сообщила, что позже фигурант "передал ей привет и сказал, что всех сожжет, когда выйдет на свободу".

Что решил суд

Во время заседания мужчина не признал своей вины. Он подчеркнул, что был раздражен из-за отказа судьи в его заявлениях и ходатайствах, оскорбил ее с использованием ненормативной лексики, но никаких угроз по поводу уничтожения имущества или причинения любого другого вреда как ей, так и членам ее семьи — не высказывал.

Известно, что фигурант был неоднократно судим за корыстные и насильственные преступления.

Суд признал его виновным за угрозу или насилие в отношении судьи. Фигуранту назначили два года лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров мужчина проведет 15 лет в тюрьме. Также у обвиняемого конфискуют все имущество.

Напомним, в Виннице двое ранее судимых мужчин напали на женщину, избили, ограбили ее и оставили связанной, покинув место преступления. Преступников поймали и приговорили к тюрьме.

Ранее в Харькове мужчина убил продавца, потому что женщина якобы отказалась принимать поврежденные купюры. Червонозаводской районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде заключения под стражу сроком 14 лет лишения свободы.