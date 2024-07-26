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У Вінниці чоловіки побили, пограбували та лишили зв'язаною жінку — який вирок виніс суд

26 липня 2024 23:53
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
У Вінниці чоловіки побили, пограбували та лишили зв'язаною жінку — як їх покарали
Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Вінниці двоє раніше судимих чоловіків напали на жінку, побили, пограбували її та залишили зв'язаною, покинувши місце злочину. Злочинців впіймали та засудили до в'язниці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області в п'ятницю, 26 липня.

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Деталі справи

За даними правоохоронців, торік у Вінниці двоє чоловіків, які тільки-но вийшли з в'язниці, напали на місцеву жительку, в якої орендували квартиру. Вони побили жінку, забрали в неї гроші та телефон, а згодом втекли, лишивши її зв'язаною. 

У Вінниці чоловіки побили та пограбували жінку
Скотч, яким зв'язали жінку. Фото: vn.npu.gov.ua
Справа про побиття та пограбування жінки у Вінниці
Викрадені кошти. Фото: vn.npu.gov.ua

Поліція встановила, що зловмисникам 47 та 50 років, а у в'язниці вони відбували покарання за подібні злочини. За кілька годин у Житомирі нападників затримали спецпризначенці КОРДу та оперативники карного розшуку.

Поліція затримала злочинців фото
Затримання злочинців. Фото: vn.npu.gov.ua
Яке покарання за ч.4 ст. 187 (Розбій) ККУ
Затримання злочинців. Фото: vn.npu.gov.ua

Рішення суду

"На підставі зібраних слідчими поліції доказів суд визнав зловмисників винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, та призначив обом покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років", — зазначили правоохоронці.

Затримані злочинці фото
Затримання злочинців. Фото: vn.npu.gov.ua

Судові рішення

Нагадаємо, що чоловік двічі тікав з військової частини у Львівській області. Суд призначив йому ув'язнення на чималий термін.

Також ми писали, що на Закарпатті жінка закупила в інтернеті безакцизні сигарети та продавала їх у своєму павільйоні на ринку. Зловмисницю оштрафував суд.

Додамо, що в Сумській області прикордонник за винагороду допомагав військовозобов'язаним оминати блокпости. Суд призначив м'яке покарання.

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