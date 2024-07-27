Погрожував з'їсти суддю — у Луцьку судили чоловіка

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Луцьку під час засідання чоловік погрожував з'їсти суддю. Йдеться про уродженця села Любешів Камінь-Каширського району, який одружений та має п’ятьох дітей.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 3 квітня 2023 року обвинувачений брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Він говорив судді:

"Да я скоро выйду, … ты ... Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя съем…".

Погрози він супроводжував ненормативною лексикою. Слова обвинуваченого потрапили на відеозапис засідання, а також їх підтвердили очевидці.

Для підтвердження своїх намірів під час розмови з прокурором, чоловік наголошував, що володіє інформацією про всіх працівників поліції, тому його краще не випускати з СІЗО.

Суддя повідомила, що пізніше фігурант "передав їй привіт і сказав, що всіх спалить, коли вийде на волю".

Що вирішив суд

Під час засідання чоловік не признав своєї вини. Він наголосив, що був роздратованим через відмови судді у його заявах і клопотаннях, образив її з використанням ненормативної лексики, але ніяких погроз щодо знищення майна чи спричинення будь-якої іншої шкоди як їй, так і членам її сімʼї — не висловлював.

Відомо, що фігурант був неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини.

Суд визнав його винним за погрозу або насильство щодо судді. Фігуранту призначили два роки позбавлення волі. З урахуванням попередніх вироків чоловік проведе 15 років у тюрмі. Також в обвинуваченого конфіскують усе майно.

Нагадаємо, у Вінниці двоє раніше судимих чоловіків напали на жінку, побили, пограбували її та залишили зв'язаною, покинувши місце злочину. Злочинців впіймали та засудили до в'язниці.

Раніше у Харкові чоловік вбив продавчиню, бо жінка нібито відмовилась приймати пошкоджені купюри. Червонозаводський районний суд призначив зловмиснику покарання у вигляді тримання під вартою строком 14 років позбавлення волі.