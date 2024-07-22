Во Львове вынесли приговор белорусу, справившему естественную потребность из окна второго этажа

Судья с молотком. Фото иллюстративное: esquire.com

Во Львове белорус справлял естественные потребности из окна дома. За мелкое хулиганство ему придется заплатить штраф.

Об этом говорится в постановлении, которое Железнодорожный районный суд Львова принял в июле.

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Детали дела

Инцидент произошел утром 16 мая около 08:00 на одной из улиц в Железнодорожном районе Львова. Находясь дома и почувствовав необходимость справить естественную потребность, гражданин Беларуси Алексей Бочкарь сделал это из окна второго этажа. Об этом случае очевидцы сообщили в полицию. Правоохранители составили на нарушителя протокол об административном правонарушении из-за мелкого хулиганства.

Решение суда

На рассмотрение дела фигурант не явился. Суд признал его виновным и назначил наказание в размере 51 тысячи гривен штрафа. Также мужчина должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в Кривом Роге вынесли приговор уроженке Германии. Женщина украла в гриль-баре паспорт у украинца. В течение года она будет находиться под пробационным наблюдением.

Также мы сообщали, что во Львовской области командира сводного подразделения одной из воинских частей признали виновным в незаконном копировании служебной информации. Мужчина перенес в свой компьютер список личного состава с информацией о вооружении, телефонами и званиями военнослужащих. За совершенное нарушитель должен заплатить штраф.