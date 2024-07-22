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У Львові білорус із висоти другого поверху справив природну потребу — що вирішив суд

22 липня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
У Львові винесли вирок білорусу, який справив природну потребу з вікна другого поверху
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: esquire.com
Чекарьова Марія - редактор

У Львові білорус справляв природні потреби з вікна будинку. За дрібне хуліганство йому доведеться сплатити штраф.

Про це йдеться у постанові, яку Залізничний районний суд Львова ухвалив у липні.

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Деталі справи

Інцидент трапився вранці 16 травня близько 08:00 на одній із вулиць у Залізничому районі Львова. Перебуваючи вдома та відчувши необхідність справити природну потребу, громадян Білорусі Олексій Бочкар зробив це з вікна другого поверху. Про це випадок очевидці повідомили до поліції. Правоохоронці склали на порушника протокол про адміністративне правопорушення через дрібне хуліганство.

Рішення суду

На розгяд справи фігурант не з'явився. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 51 тисячі гривень штрафу. Також чоловік має сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у Кривому Розі винесли вирок уродженці Німеччини. Жінка вкрала у гриль-барі паспорт в українця. Протягом року вона перебуватиме під пробаційним наглядом.

Також ми повідомляли, що у Львівській області командира зведеного підрозділу однієї з військових частин визнали винним у незаконному копіюванні службової інформації. Чоловік переніс до власного комп'ютера список особового складу з інформацією про озброєння, телефонами та званнями військовослужбовців. За вчинене порушник має сплатити штраф.

Білорусь суд Львів хуліганство судові рішення

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