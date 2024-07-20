В Кривом Роге гражданка Германии украла у украинца паспорт — как ее накажут

Паспорт Украины в руках женщины. Фото иллюстративное: visitukraine.today

В Кривом Роге уроженка Германии украла у мужчины паспорт. Инцидент произошел в одном из криворожских гриль-баров во второй половине июня.

Об этом говорится в приговоре, который Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области вынес в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела отмечено, что 20 июня злоумышленница сидела в гриль-баре вместе с потерпевшим. Вдвоем они пили пиво. Затем мужчина на несколько минут отлучился в туалет, а личную сумку черного цвета оставил на столе рядом со своей знакомой.

Оставшись наедине, женщина решила посмотреть, что находится в сумке. Увидев там украинский паспорт типа id-карты, она решила незаконно им завладеть и использовать в собственных целях, поэтому быстро покинула заведение.

Решение суда

В суде обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Пробационный надзор — это основное уголовное наказание, которое заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

В течение года фигурантка обязана:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации;

выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Осужденная может обжаловать решение суда в течение 30 дней с даты оглашения приговора.

Напомним, в Днепре вынесли приговор мужчине, который обманул почти три десятка человек и заработал на этом более миллиона гривен. Суд назначил мошеннику наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также в Днепре приговорили к заключению двух воров. Мужчины вынесли из магазина генератор, мясо и консервацию.