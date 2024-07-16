В чем причина и последствия взрывов в Мариуполе 16 июля

В Мариуполе раздались мощные взрывы – в городе блекаут
Более пяти взрывов прогремели во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе. В результате некоторые районы остались без света.
Об этом в ночь на вторник, 16 июля, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Что было мишенью для ударов и какие последствия
По его информации, произошло два прилета между Агробазой в направлении Мангуша и районом "Невский".
Андрющенко написал, что судя по всему, было обнаружено место нахождения российских противовоздушных систем. Именно по ним и наносились удары, что привело к падению обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.
Кроме того, в некоторых районах Мариуполя сейчас нет света. В Центральном районе – Новоселовка, полный блекаут.
Напомним, партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские кафиры боятся оставаться в Мариуполе из-за угрозы атаки ракетами ATACMS.
Ранее мы писали, что кафиры заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху .
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