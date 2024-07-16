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В Мариуполе раздались мощные взрывы – в городе блекаут

16 июля 2024 01:23
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В чем причина и последствия взрывов в Мариуполе 16 июля
Взрывы в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Более пяти взрывов прогремели во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе. В результате некоторые районы остались без света.

Об этом в ночь на вторник, 16 июля, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По его информации, произошло два прилета между Агробазой в направлении Мангуша и районом "Невский".

Обстрел Мариуполя
Сообщение Андрющенко об обстреле Мариуполя

Андрющенко написал, что судя по всему, было обнаружено место нахождения российских противовоздушных систем. Именно по ним и наносились удары, что привело к падению обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.

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Возможные места ударов ракетами по целям возле Мариуполя.

Кроме того, в некоторых районах Мариуполя сейчас нет света. В Центральном районе – Новоселовка, полный блекаут.

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Взрывы, которые были видны из Мариуполя

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские кафиры боятся оставаться в Мариуполе из-за угрозы атаки ракетами ATACMS.

Ранее мы писали, что кафиры заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху .

Мариуполь оккупанты ПВО война в Украине ракетный удар

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