В чем причина и последствия взрывов в Мариуполе 16 июля

Взрывы в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Более пяти взрывов прогремели во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе. В результате некоторые районы остались без света.

Об этом в ночь на вторник, 16 июля, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По его информации, произошло два прилета между Агробазой в направлении Мангуша и районом "Невский".

Сообщение Андрющенко об обстреле Мариуполя

Андрющенко написал, что судя по всему, было обнаружено место нахождения российских противовоздушных систем. Именно по ним и наносились удары, что привело к падению обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.

Возможные места ударов ракетами по целям возле Мариуполя.

Кроме того, в некоторых районах Мариуполя сейчас нет света. В Центральном районе – Новоселовка, полный блекаут.

Взрывы, которые были видны из Мариуполя

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские кафиры боятся оставаться в Мариуполе из-за угрозы атаки ракетами ATACMS.

Ранее мы писали, что кафиры заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху .