В чому причина і наслідки вибухів у Маріуполі 16 липня

У Маріуполі пролунали потужні вибухи — у місті блекаут
Понад п'ять вибухів пролунали в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі. В результаті деякі райони залишились без світла.
Про це в ніч на вівторок, 16 липня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Що було мішенню для ударів та які наслідки
За його інформацією, сталось два прильоти між Агробазою в напрямку Мангуша та районом "Невський".
Андрющенко написав, що судячи з усього, було викрити місце перебування російських протиповітряних систем. Саме по них і наносились удари, що призвело до падіння уламків у районі Белосарайської коси та Мелекіне Маріупольського району.
Крім того, у деяких районах Маріуполя зараз немає світла. В Центральному районі — Новоселівка, повний блекаут.
Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські окупанти бояться залишатися у Маріуполі через загрозу атаки ракетами ATACMS.
Раніше ми писали, що окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи.
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