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У Маріуполі пролунали потужні вибухи — у місті блекаут

16 липня 2024 01:23
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В чому причина і наслідки вибухів у Маріуполі 16 липня
Вибухи у Маріполі. Фото: Петро Андрющенко
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Понад п'ять вибухів пролунали в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі. В результаті деякі райони залишились без світла.

Про це в ніч на вівторок, 16 липня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його інформацією, сталось два прильоти між Агробазою в напрямку Мангуша та районом "Невський".

Обстріл Маріуполя
Повідомлення Андрющенка про обстріл Маріуполя

Андрющенко написав, що судячи з усього, було викрити місце перебування російських протиповітряних систем. Саме по них і наносились удари, що призвело до падіння уламків у районі Белосарайської коси та Мелекіне Маріупольського району.

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Можливі місця ударів ракетами по цілях біля Маріуполя

Крім того, у деяких районах Маріуполя зараз немає світла. В Центральному районі — Новоселівка, повний блекаут.

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Вибухи, які було видно з Маріуполя

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські окупанти бояться залишатися у Маріуполі через загрозу атаки ракетами ATACMS.

Раніше ми писали, що окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи

Маріуполь окупанти ППО війна в Україні ракетний удар

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