Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В сети показали видео момента удара ракеты России по многоэтажке в Днепре arrow

В сети показали видео момента удара ракеты России по многоэтажке в Днепре

29 июня 2024 10:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар российской ракеты по многоэтажке в Днепре 28 июня — видео
Последствия российского обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали момент российского удара по многоэтажке в Днепре 28 июня. Враг убил одного человека и ранил 12.

Видео распространилось в сети в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Удар по многоэтажке в Днепре

На кадрах видно, что ракета летела прямо в дом.

Российский удар по многоэтажке в Днепре 28 июня
Последствия российского обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Пропавшими без вести считаются пять человек.

По информации ГСЧС, в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажи. Также повреждены 11 автомобилей.

В настоящее время поисково-спасательная операция в Днепре продолжается.

Напомним, 28 июня оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем.

Впоследствии жительница дома рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

война
Днепр
Украина
обстрелы
оккупанты
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны