Удар российской ракеты по многоэтажке в Днепре 28 июня — видео

Последствия российского обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС

В сети показали момент российского удара по многоэтажке в Днепре 28 июня. Враг убил одного человека и ранил 12.

Видео распространилось в сети в субботу, 29 июня.

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На кадрах видно, что ракета летела прямо в дом.

Последствия российского обстрела Днепра 28 июня. Фото: ГСЧС

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Пропавшими без вести считаются пять человек.

По информации ГСЧС, в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажи. Также повреждены 11 автомобилей.

В настоящее время поисково-спасательная операция в Днепре продолжается.

Напомним, 28 июня оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем.

Впоследствии жительница дома рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.