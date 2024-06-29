Удар российской ракеты по многоэтажке в Днепре 28 июня — видео

В сети показали видео момента удара ракеты России по многоэтажке в Днепре
В сети показали момент российского удара по многоэтажке в Днепре 28 июня. Враг убил одного человека и ранил 12.
Видео распространилось в сети в субботу, 29 июня.
Удар по многоэтажке в Днепре
На кадрах видно, что ракета летела прямо в дом.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Пропавшими без вести считаются пять человек.
По информации ГСЧС, в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажи. Также повреждены 11 автомобилей.
В настоящее время поисково-спасательная операция в Днепре продолжается.
Напомним, 28 июня оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем.
Впоследствии жительница дома рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.
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