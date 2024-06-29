Удар російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі 28 червня — відео

Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

У мережі показали момент російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня. Ворог вбив одну людину та поранив 12.

Відео поширилось у мережі у суботу, 29 червня.

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На кадрах видно, що ракета летіла безпосередньо в будинок.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей.

За інформацією ДСНС, в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів.

Наразі пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває.

Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.