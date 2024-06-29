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У мережі показали відео моменту удару ракети Росії по багатоповерхівці у Дніпрі

29 червня 2024 10:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі 28 червня — відео
Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали момент російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня. Ворог вбив одну людину та поранив 12.

Відео поширилось у мережі у суботу, 29 червня.

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На кадрах видно, що ракета летіла безпосередньо в будинок.

Російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі 28 червня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 28 червня. Фото: ДСНС

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей.

За інформацією ДСНС, в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів. 

Наразі пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває.

Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

війна
Дніпро
Україна
обстріли
окупанти
ракети

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