В Николаеве мужчина сообщил россиянам координаты дома женщины, за которой ухаживал

Судейский молоток. Фото иллюстративное: brovary.net.ua

В Николаеве мужчина предоставил россиянам координаты жилого дома, чтобы те могли нанести ракетный удар. В этом здании проживала женщина, за которой фигурант безуспешно ухаживал.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в Центральном районном суде города Николаева.

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Детали дела

"Обвиняемый согласился за денежное вознаграждение предоставлять лицам, которые позиционировали себя как представители РФ, информацию о дислокации подразделений ВС Украины и объектов критической инфраструктуры в городе Николаеве. В дальнейшем он отправлял информацию с указанием географических координат мест, где, по его мнению, размещаются подразделения ВС Украины. Одно из сообщений содержало координаты жилой многоэтажки, которая никоим образом не используется для военных целей", — говорится в материалах суда.

Обвиняемый работал в почтовом отделении. Номер телефона и другие данные потерпевшей он узнал, когда та получала отправку. Фигурант начал отправлять женщине сообщения, однако она не желала поддерживать общение.

"Со временем обвиняемый сообщил ей, что сотрудничает со спецслужбами РФ и предоставит им координаты ее дома для нанесения ракетного удара. Эти угрозы женщина всерьез не воспринимала", — говорится в материалах дела.

Во время заседания потерпевшая узнала нарушителя.

Решение суда

Суд допросил всех свидетелей по данному делу и продлил срок действия меры пресечения для обвиняемого. До оглашения приговора мужчина будет находиться под стражей.

Фигуранта подозревают в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.