Военный не получал боевые выплаты - что решил

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Закарпатский окружной административный суд принял решение в пользу военного пограничного отряда. Мужчина подал иск из-за невыплаты дополнительного вознаграждения за службу в зоне боевых действий.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд обязал выплатить сержанту 100 тысяч гривен за каждый из четырех месяцев службы. Иск подал военнослужащий, которому не выплатили дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях. Он служит в Государственной пограничной службе с марта 2022 г. и в течение августа, сентября и ноября 2022 г. и января 2023 г. принимал участие в защите Сумщины от российской агрессии, что подтверждается официальными документами. Однако военная часть не произвела соответствующих выплат.

Представитель воинской части считает иск необоснованным, утверждая, что Сумская область не является зоной боевых действий и отсутствуют документы, подтверждающие участие истца в боевых действиях.

Решение суда

Судья, рассмотрев дело, отметил, что согласно приказам Госпогранслужбы Сумская область считается зоной боевых действий. Он подчеркнул, что несоблюдение этих приказов органами Госпогранслужбы не должно влиять на права военнослужащего, включая право на дополнительное вознаграждение.

Суд установил, что воинская часть неправомерно не насчитала истцу дополнительное вознаграждение за указанные периоды и обязала произвести соответствующие выплаты. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.