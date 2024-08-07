У Миколаєві чоловік повідомив росіянам координати будинку жінки, до якої залицявся

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: brovary.net.ua

У Миколаєві чоловік надав росіянам координати житлового будинку, аби ті могли завдати ракетного удару. У цій будівлі проживала жінка, до якої фігурант безуспішно залицявся.

Про це в четвер, 4 липня, повідомили в Центральному районному суді міста Миколаєва.

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Деталі справи

"Обвинувачений погодився за грошову винагороду надавати особам, які позиціонували себе як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України та об’єктів критичної інфраструктури у місті Миколаєві. У подальшому він надсилав інформацію, із зазначенням географічних координат місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи ЗС України. Одне з повідомлень містило координати житлової багатоповерхівки, яка жодним чином не використовується для військових цілей", — зазначено в матеріалах суду.

Обвинувачений працював у поштовому відділенні. Номер телефону та інші дані потерпілої він дізнався, коли та отримувала відправлення. Фігурант почав надсилати жінці повідомлення, однак вона не бажала підтримувати спілкування.

"З часом обвинувачений повідомив їй, що співпрацює зі спецслужбами РФ та надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала", — йдеться в матеріалах справи.

Під час засідання потерпіла впізнала порушника.

Рішення суду

Суд допитав усіх свідків у даній справі та продовжив строк дії запобіжного заходу для обвинуваченого. До оголошення вироку чоловік перебуватиме під вартою.

Фігуранта підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.