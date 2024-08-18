Министерство энергетики призвало украинцев экономить свет

В Минэнерго сообщили украинцам, когда следует экономить электроэнергию
Министерство энергетики призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию. Особенно это касается пиковых утренних и вечерних часов.
Об этом в Минэнерго сообщили в воскресенье, 18 августа.
Украинцы должны экономить электроэнергию
В министерстве подчеркнули, что экономить электроэнергию следует с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за значительных повреждений энергетических объектов в результате массированных вражеских атак на энергетику…", — говорится в сообщении.
В Минэнерго подчеркнули, что важно рационально и экономно использовать электроэнергию, чтобы энергосистема работала более стабильно.
В то же время в Минэнерго напомнили, что украинские энергетики продолжают масштабную ремонтную кампанию по возобновлению энергообъектов для подготовки к осенне-зимнему периоду.
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