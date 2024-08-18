Міністерство енергетики закликало українців економити світло

Енергетик лагодить мережу. Фото: Суспільне

Міністерство енергетики закликало українців ощадливо споживати електроенергію. Особливо це стосується пікових ранкових та вечірніх годин.

Про це в Міненерго повідомили у неділю, 18 серпня.

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У міністерстві наголосили, що економити електроенергію варто з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих ворожих атак на енергетику…", — говориться у повідомленні.

В Міненерго наголосили, що важливо раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, щоб енергосистема працювала більш стабільно.

Водночас у Міненерго нагадали, що українські енергетики продовжують масштабну ремонтну кампанію з відновлення енергооб’єктів для підготовки до осінньо-зимового періоду.