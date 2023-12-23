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В Минэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии в Украине

23 декабря 2023 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии в Украине
Украинские энергетики. Фото: Минэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на сегодня, 23 декабря, дефицита электроэнергии в системе не наблюдается. В результате обстрелов без напряжения остается шахта в Донецкой области.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Ситуация в энергосистеме Украины

В Минэнерго рассказали, что потребности потребителей покрываются внутренней генерацией и коммерческим импортом. Сейчас энергосистема страны сбалансирована.

В краткосрочный аварийный ремонт переведен корпус одного из блоков ТЭС.

"Также ночью на запрос польской стороны, у которой возникли излишки электроэнергии, Украина помогла энергосистеме соседней страны, приняв электроэнергию объемом 1500 МВт-ч с 3 до 8 часов утра. Графики отключений электроэнергии не применяются", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов

В результате технических проблем из-за боевых действий отключена линия ВЛ 35 кВ в Донецкой области. Потребители заживлены с использованием резерва.

К тому же без напряжения остается шахта в Донецкой области.

В Минэнерго сообщили, что по техническим причинам выключалась основная линия ВЛ-330 НЭК Укрэнерго в Днепропетровской области. Сейчас ее работа возобновлена.

"Импорт электроэнергии на текущие сутки составляет 17 627 МВт-ч. Экспорт не предполагается", — говорится в сообщении.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, энергетики ДТЭК Энерго завершили капитальный ремонт энергоблока одной из теплоэлектростанций компании. Он в прошлом году получил повреждения в результате российских обстрелов.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы, и власть уже готовит потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.

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