Прогнозы Минэнерго относительно вероятности отключений при возвращении жары в Украину

Мужчина зажигает свечи во время отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась из-за незначительного снижения температуры воздуха. В то же время возникает вопрос, существует ли угроза длительных отключений света, если аномальная жара вернется.

На этот вопрос ответила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

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По словам Гринчук, в случае возвращения жаркой погоды в Украину жесткие графики отключений света, как в июле, не прогнозируются. Но это при отсутствии повреждений энергообъектов в результате российских обстрелов.

В последние недели в Украине стабилизировалась ситуация благодаря завершению плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Также планируется добавить в энергосистему дополнительные мощности.

"Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет", — подчеркнула представитель Минэнерго.

Однако ситуация может измениться, если российские атаки на энергосистему нанесут значительные повреждения.