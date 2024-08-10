Прогнозы Минэнерго относительно вероятности отключений при возвращении жары в Украину

В Минэнерго ответили, в каком случае возможно повторное применение жестких отключений света
Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась из-за незначительного снижения температуры воздуха. В то же время возникает вопрос, существует ли угроза длительных отключений света, если аномальная жара вернется.
На этот вопрос ответила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
Прогнозы по отключениям света в августе
По словам Гринчук, в случае возвращения жаркой погоды в Украину жесткие графики отключений света, как в июле, не прогнозируются. Но это при отсутствии повреждений энергообъектов в результате российских обстрелов.
В последние недели в Украине стабилизировалась ситуация благодаря завершению плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Также планируется добавить в энергосистему дополнительные мощности.
"Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет", — подчеркнула представитель Минэнерго.
Однако ситуация может измениться, если российские атаки на энергосистему нанесут значительные повреждения.
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