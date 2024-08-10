Прогнози Міненерго стосовно ймовірності відключень під час повернення спеки в Україну

Чоловік запалює свічки під час відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі України наразі стабілізувалася через незначне зниження температури повітря. Водночас постає питання, чи існує загроза тривалих відключень світла, якщо аномальна спека повернеться.

На це питання відповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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За словами Гринчук, у разі повернення спекотної погоди в Україну жорсткі графіки відключень світла, як у липні — не прогнозуються. Але це за умови відсутності пошкоджень енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів.

За останні тижні в Україні стабілізувалася ситуація завдяки завершенню планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій. Також планується додати в енергосистему додаткові потужності.

"Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде", — наголосила представниця Міненерго.

Однак ситуація може змінитися, якщо російські атаки на енергосистему спричинять значні ушкодження.