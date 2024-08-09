Правительство утвердило новых руководителей РГА и замминистра энергетики

Заседание правительства. Фото: Кабинет Министров Украины

Правительством был принят ряд кадровых решений. В частности, были назначены новые руководители в Министерстве энергетики и районных государственных администрациях.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 9 августа.

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Кадровые изменения

Во время заседания правительства в пятницу, 9 августа были приняты новые кадровые изменения. В частности, Кабинетом Министров Украины на должность заместителя министра энергетики Украины был назначен Юрий Шейко. Ранее мужчина занимал должность исполняющего обязанности членов правления АО "НАЭК "Энергоатом".

Кроме того, правительство согласовало назначение новых руководителей районных государственных администраций. Как сообщил представитель Кабмина главой Ивано-Франковской РГА был назначен Роман Боднар, Павел Грабский станет главой Львовской районной государственной администрации, а Денис Денищенко назначен заместителем главы Луганской областной государственной администрации.