Возвращение аномальной жары — в Минэнерго предупредили о возможных отключениях света

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что аномальная жара является одной из причин увеличения потребления электроэнергии. В результате этого в Украине могут вернуть графики отключения света.

Об этом Николай Колесник сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 4 августа.

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Энергетики считают, что сейчас нецелесообразно делать прогнозы относительно возвращения графиков отключения электроснабжения, особенно из-за невозможности предсказать, вернется ли жара. В то же время Колесник отметил, что аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии. Высокая температура воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы. Такая тенденция наблюдалась в июле.

"Давать такие прогнозы на сегодня некорректно, потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной или будет охватывать всю Украину, или территориально, принимая во внимание, это температура в обед, или отдельно", — сказал Колесник.

По его словам, для энергетиков немаловажным фактором остается потребление электроэнергии. Он напомнил, что украинцев призывают экономно потреблять свет, в частности, в пиковые часы — с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

"Это дает возможность сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем — потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме", — добавил замминистра.