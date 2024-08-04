Повернення аномальної спеки — у Міненерго попередили про можливі відключення світла

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що аномальна спека є однією з причин збільшення споживання електроенергії. Внаслідок цього в Україні можуть повернути графіки відключення світла.

Про це Микола Колісник сказав в ефірі телемарафону у неділю, 4 серпня.

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Енергетики вважають, що наразі є недоцільним робити прогнози щодо повернення графіків відключення електропостачання, особливо через неспроможність передбачити, чи повернеться спека. Водночас Колісник зазначив, що аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії. Висока температура повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Така тенденція спостерігалася у липні.

"Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, на скільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо", — сказав Колісник.

За його словами, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Він нагадав, що українців закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години — з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо — споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", — додав заступник міністра.