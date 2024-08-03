Графики отключения света 4 августа

В Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз по отключениям света завтра, но есть нюанс
В воскресенье, 4 августа, отключения света по Украине не планируются. В то же время, украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии в пиковые часы.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Прогноз по отключению света 4 августа
Оператор системы передачи электроэнергии отмечает, что отключать потребителей от электроснабжения не планируют.
"Завтра, 4 августа, отключения применяться не будут", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго добавляют, что ситуация может измениться.
"При изменении ситуации о мерах ограничения будет сообщено дополнительно", — подчеркнули в компании.
Там также обратились к украинцам с просьбой.
"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", — призвали энергетики.
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