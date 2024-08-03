Графики отключения света 4 августа

Энергетик чинит электросеть. Фото: УНИАН

В воскресенье, 4 августа, отключения света по Украине не планируются. В то же время, украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии в пиковые часы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Оператор системы передачи электроэнергии отмечает, что отключать потребителей от электроснабжения не планируют.

"Завтра, 4 августа, отключения применяться не будут", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавляют, что ситуация может измениться.

"При изменении ситуации о мерах ограничения будет сообщено дополнительно", — подчеркнули в компании.

Там также обратились к украинцам с просьбой.

"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", — призвали энергетики.