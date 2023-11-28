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В Минюсте рассказали детали возвращения скифского золота в Украину

28 ноября 2023 23:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минюсте рассказали детали возвращения скифского золота в Украину
Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал детали возвращения в Украину скифского золота. По его словам, это было очень сложное дело.

Об этом Денис Малюська сказал в эфире телемарафона.

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Малюська подчеркнул, что юридические советники, как украинские, так и нидерландские, приложили немало усилий, чтобы добиться результатов.

"Чтобы зарубежный суд разобрался в нюансах нашего законодательства, мы привозили и наших профессоров украинских, россияне приглашали ученых, чтобы они дали свою позицию, как это им выгодно", — рассказал он.

Напомним, скифское золото после десятилетних судов вернулось из Нидерландов в Украину. В Амстердаме артефакты были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря".

Также мы писали, что харьковские археологи заявили, что изъятые правоохранителями в Испании "скифские" пекторали являются подделкой, изготовленной для продажи коллекционерам. В то же время другие предметы нуждаются в исследовании, поскольку среди них могут быть настоящие артефакты из курганов.

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