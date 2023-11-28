У Мінюсті розповіли деталі повернення скіфського золота в Україну

Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів деталі повернення в Україну скіфського золота. За його словами, це була надзвичайно складна справа.

Про це Денис Малюська сказав в ефірі телемарафону.

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Малюська наголосив, що юридичні радники, як українські, так і нідерландські, вклали чимало зусиль, щоб досягти результатів.

"Щоб закордонний суд розібрався в нюансах нашого законодавства, ми привозили й наших професорів українських, росіяни запрошували науковців, щоб вони дали свою позицію, як це їм вигідно", — розповів він.

Нагадаємо, скіфське золото після десятирічних судів повернулося з Нідерландів до України. В Амстердамі артефакти були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря".

Також ми писали, що харківські археологи заявили, що вилучені правоохоронцями в Іспанії "скіфські" пекторалі є підробкою, виготовленою для продажу колекціонерам. Натомість інші предмети потребують дослідження, оскільки серед них можуть бути справжні артефакти з курганів.