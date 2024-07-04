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В Минкульте рассказали о большой дипломатической победе Украины

4 июля 2024 19:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Скифское золото выставка в Киеве - комментарий Минкульта - новости Украины
"Скифское золото". Фото из Телеграмм-канала Офиса Генпрокурора
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Возвращение в Украину Скифского золота — победа в сфере культуры и хороший пример того, что Украина может возвращать то, что принадлежит нашему государству. С другой стороны, это довольно длительный процесс и затягивается Россией, которая пытается доказать, что эти объекты наследия принадлежали не Украине.

Об этом Новини.LIVE рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь.

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"Поэтому мы и работаем по созданию электронных реестров. Например, реестров национального наследия. Нам очень надо иметь подробный перечень того, что принадлежит государству и нашему музейному фонду. В общей сложности это 12 млн объектов, которые насчитывались у нас по состоянию на 2014 год", – отметила чиновница.

Из этого числа 1,7 млн объектов находятся на временно оккупированных территориях. Украине неизвестна ни судьба этих предметов, ни их местонахождение.

5 июля 2024 года в Национальном музее истории Украины откроют выставку "Сокровища Крыма. Возвращение". На осмотр посетителей будет представлено более полутысячи экспонатов. Они известны как скифское золото, которое удалось вернуть в Украину из Нидерландов после 10 лет судов.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюска рассказал детали возвращения в Украину скифского золота. По его словам, это было очень сложное дело.

культура война в Украине війна Россия

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