Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Мінкульті розповіли про велику дипломатичну перемогу України arrow

У Мінкульті розповіли про велику дипломатичну перемогу України

4 липня 2024 19:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скіфське золото виставка у Києві - коментар Мінкульту - новини України
"Скіфське золото". Фото з Телеграм-каналу Офісу Генпрокурора
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Повернення до України Скіфського золота є перемогою у сфері культури і гарним прикладом того, що Україна може повертати те, що належить нашій державі. З іншого боку це досить тривалий процес і затягується Росією, яка намагається довести, що ці об’єкти спадщини належали не Україні.

Про це Новини.LIVE сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар. 

Читайте також:

"Тому ми і працюємо щодо створення електронних реєстрів. Наприклад, реєстрів національної спадщини. Нам дуже необхідно мати детальний перелік того, що належить державі та нашому музейному фонду. Загалом це 12 млн об’єктів, які нараховувалися у нас станом на 2014 рік", — зазначила чиновниця.

Із цього числа 1,7 млн об’єктів знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Україні невідома ні доля цих предметів, ні їхнє місцезнаходження. 

5 липня 2024 року в Національному музеї історії України відкриють виставку "Скарби Криму. Повернення". На огляд відвідувачів буде представлено більш ніж пів тисячі експонатів. Вони відомі як "скіфське золото", яке вдалося повернути в Україну з Нідерландів після 10 років судів.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська розповів деталі повернення в Україну скіфського золота. За його словами, це була надзвичайно складна справа.
 

культура війна в Україні війна Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо