Скіфське золото виставка у Києві - коментар Мінкульту - новини України

"Скіфське золото". Фото з Телеграм-каналу Офісу Генпрокурора

Повернення до України Скіфського золота є перемогою у сфері культури і гарним прикладом того, що Україна може повертати те, що належить нашій державі. З іншого боку це досить тривалий процес і затягується Росією, яка намагається довести, що ці об’єкти спадщини належали не Україні.

Про це Новини.LIVE сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

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"Тому ми і працюємо щодо створення електронних реєстрів. Наприклад, реєстрів національної спадщини. Нам дуже необхідно мати детальний перелік того, що належить державі та нашому музейному фонду. Загалом це 12 млн об’єктів, які нараховувалися у нас станом на 2014 рік", — зазначила чиновниця.

Із цього числа 1,7 млн об’єктів знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Україні невідома ні доля цих предметів, ні їхнє місцезнаходження.

5 липня 2024 року в Національному музеї історії України відкриють виставку "Скарби Криму. Повернення". На огляд відвідувачів буде представлено більш ніж пів тисячі експонатів. Вони відомі як "скіфське золото", яке вдалося повернути в Україну з Нідерландів після 10 років судів.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська розповів деталі повернення в Україну скіфського золота. За його словами, це була надзвичайно складна справа.

