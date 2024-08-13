Гранты для магистратуры — в Украине рассматривают внедрение системы

В Минобразования назвали условия для внедрения системы грантов для магистратуры
В Министерстве образования и науки рассматривают возможность внедрения грантовой системы для магистратуры. Кроме того, рассматривается изменение финансирования обучения в аспирантуре.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Укринформу.
Условия для запуска механизма
По его словам, в текущем году министерство отрабатывает определенные механизмы этих грантов для первокурсников бакалавриата.
Однако, если Верховная Рада примет закон №10399, предлагающий грантовую систему и многие другие изменения в систему финансирования высшего образования, тогда грантовую систему запустят и для магистров.
Он отметил, что в рамках пилотного проекта о введении государственных грантов на обучение на контракте, необходимо отработать всю систему. Только потом механизм можно масштабировать.
"Когда все будет проработано, тогда этот механизм можно будет масштабировать и на магистров, и на всю систему высшего образования", — сказал Винницкий.
Также он добавил, что рассматривается и изменение финансирования для аспирантуры. Но нужно определиться, как именно это будет происходить.
Читайте Новини.LIVE!