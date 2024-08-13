Гранты для магистратуры — в Украине рассматривают внедрение системы

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Фото: facebook.com/mychailo.wynnyckyj

В Министерстве образования и науки рассматривают возможность внедрения грантовой системы для магистратуры. Кроме того, рассматривается изменение финансирования обучения в аспирантуре.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Укринформу.

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Условия для запуска механизма

По его словам, в текущем году министерство отрабатывает определенные механизмы этих грантов для первокурсников бакалавриата.

Однако, если Верховная Рада примет закон №10399, предлагающий грантовую систему и многие другие изменения в систему финансирования высшего образования, тогда грантовую систему запустят и для магистров.

Он отметил, что в рамках пилотного проекта о введении государственных грантов на обучение на контракте, необходимо отработать всю систему. Только потом механизм можно масштабировать.

"Когда все будет проработано, тогда этот механизм можно будет масштабировать и на магистров, и на всю систему высшего образования", — сказал Винницкий.

Также он добавил, что рассматривается и изменение финансирования для аспирантуры. Но нужно определиться, как именно это будет происходить.