Гранти для магістратури - в Україні розглядають запровадження системи

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Фото: facebook.com/mychailo.wynnyckyj

У Міністерстві освіти та науки розглядають можливість запровадження грантової системи для магістратури. Крім того, розглядається зміна фінансування навчання в аспірантурі.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтерв'ю Укрінформ.

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Умови для запуску механізму

За його словами, цього року міністерство відпрацьовує певні механізми цих грантів для першокурсників бакалаврату.

Однак, якщо Верховна Рада ухвалить закон №10399, який пропонує грантову систему і багато інших змін до системи фінансування вищої освіти, тоді грантову систему запустять і для магістрів.

Він зазначив, що у межах цьогорічного пілотного проєкту запровадження державних грантів на навчання на контракті, необхідно відпрацювати всю систему. Лише потім механізм можна масштабувати.

"Коли все буде опрацьовано, тоді цей механізм можна буде масштабувати і на магістрів, і на всю систему вищої освіти", — сказав Винницький.

Також він додав, що розглядається і зміна фінансування для аспірантури. Але потрібно визначитися, як саме це буде відбуватись.