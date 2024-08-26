Сколько нужно средств на повышение зарплат учителям – в МОН озвучили суммы

Оксен Лисовой. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

В Украине расходы государственного бюджета на оплату труда учителей составляют около 103 миллиардов в год. Повышение зарплат педагогам потребует дополнительно от 48 до 270 миллиардов гривен.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил на образовательной конференции "Серпневий-2024".

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По словам Оксена Лесного, у власти есть несколько сценариев повышения заработной платы учителям. Расходы государственного бюджета на оплату работы преподавателей составляют около 103 миллиарда гривен в год, а шаг повышения потребует дополнительно — от 48 до 270 миллиардов гривен.

"Я вижу, как серьезно к этому вопросу относятся все. Это проблема, которая должна быть решена, как только появится возможность", — сказал Лисовой.

От чего зависит подчистка зарплаты учителей

Каким будет повышение, произойдет оно одновременно или поэтапно, будет зависеть от того, какое финансирование получит ведомство.

"Пока нет на уровне высшего политического руководства страны, Министерства финансов дискуссии о том, что зарплата учителям должна быть изменена. Все понимают, что этим мы формируем человеческий капитал, без которого не может развиваться страна", — добавил Лисовой.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак добавил, что государственный бюджет Украины полностью тратится на финансирование военных нужд. Зато медицинская, социальная и образовательные сферы обеспечиваются за счет поддержки иностранных партнеров.