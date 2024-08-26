Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В МОН посчитали, сколько нужно денег на повышение зарплат учителям arrow

В МОН посчитали, сколько нужно денег на повышение зарплат учителям

26 августа 2024 20:52
Галина Шподарева - редактор
Сколько нужно средств на повышение зарплат учителям – в МОН озвучили суммы
Оксен Лисовой. Фото: facebook.com/oksenlisovyi
Галина Шподарева - редактор

В Украине расходы государственного бюджета на оплату труда учителей составляют около 103 миллиардов в год. Повышение зарплат педагогам потребует дополнительно от 48 до 270 миллиардов гривен.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил на образовательной конференции "Серпневий-2024".

Читайте также:

Сколько денег нужно на повышение зарплаты учителей

По словам Оксена Лесного, у власти есть несколько сценариев повышения заработной платы учителям. Расходы государственного бюджета на оплату работы преподавателей составляют около 103 миллиарда гривен в год, а шаг повышения потребует дополнительно — от 48 до 270 миллиардов гривен.

"Я вижу, как серьезно к этому вопросу относятся все. Это проблема, которая должна быть решена, как только появится возможность", — сказал Лисовой.

От чего зависит подчистка зарплаты учителей

Каким будет повышение, произойдет оно одновременно или поэтапно, будет зависеть от того, какое финансирование получит ведомство.

"Пока нет на уровне высшего политического руководства страны, Министерства финансов дискуссии о том, что зарплата учителям должна быть изменена. Все понимают, что этим мы формируем человеческий капитал, без которого не может развиваться страна", — добавил Лисовой.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак добавил, что государственный бюджет Украины полностью тратится на финансирование военных нужд. Зато медицинская, социальная и образовательные сферы обеспечиваются за счет поддержки иностранных партнеров.

Также важные новости дня по теме:

 

образование учителя МОН бюджет зарплата Оксен Лисовый

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:28 В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за скандала с поставками генераторов Украины

21:26 Зеленский требует от правоохранителей план действий по расследованию незаконного пересечения границы

21:21 Отключения в Одесской области — когда ждать света

21:17 Удары по энергетике — в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения света

21:07 Де Росси из-за Довбика раскритиковал футболистов Ромы

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

20:52 В МОН посчитали, сколько нужно денег на повышение зарплат учителям

20:45 В результате российского удара по Одесской области пострадали дети, — ОВА

20:31 Массированный обстрел Украины — сколько денег потратила Россия, чтобы совершить атаку

20:31 МОН продлил сроки подачи документов на магистратуру

20:14 Глава МАГАТЭ собирается посетить Курскую АЭС — когда именно

21:28 В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за скандала с поставками генераторов Украины

21:26 Зеленский требует от правоохранителей план действий по расследованию незаконного пересечения границы

21:21 Отключения в Одесской области — когда ждать света

21:17 Удары по энергетике — в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения света

21:07 Де Росси из-за Довбика раскритиковал футболистов Ромы

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

20:52 В МОН посчитали, сколько нужно денег на повышение зарплат учителям

20:45 В результате российского удара по Одесской области пострадали дети, — ОВА

20:31 Массированный обстрел Украины — сколько денег потратила Россия, чтобы совершить атаку

20:31 МОН продлил сроки подачи документов на магистратуру

20:14 Глава МАГАТЭ собирается посетить Курскую АЭС — когда именно

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту