Скільки потрібно коштів на підвищення зарплат вчителям — у МОН озвучили суми

Оксен Лісовий. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

В Україні видатки державного бюджету на оплату праці вчителів становлять приблизно 103 мільярди на рік. Підвищення заробітних плат педагогам вимагатиме додатково від 48 до 270 мільярдів гривень.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив на освітній конференції "Серпневий-2024".

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За словами Оксена Лісового, наразі у влади є кілька сценаріїв підвищення заробітну плату вчителям. Видатки державного бюджету на оплату роботи викладачів становлять близько 103 мільярди гривень на рік, а крок підвищення вимагатиме додатково — від 48 до 270 мільярдів гривень.

"Я бачу, наскільки серйозно до цього питання ставляться всі. Це проблема, яка має бути вирішена, як тільки з'явиться можливість", — сказав Лісовий.

Від чого залежить підчищення зарплати вчителів

Яким буде підвищення, відбудеться воно одночасно або поетапно — залежатиме від того, яке фінансування отримає відомство.

"Наразі немає на рівні вищого політичного керівництва країни, Міністерства фінансів дискусії щодо того, що зарплата вчителям повинна бути змінена. Усі розуміють, що цим ми формуємо людський капітал, без якого не може розвиватися країна", – додав Лісовий.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак додав, що наразі державний бюджет України повністю витрачається на фінансування військових потреб. Натомість медична, соціальна та освітні сфери забезпечуються коштом підтримки іноземних партнерів.