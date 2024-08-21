В Украине снова выросло количество больных COVID-19 — сколько случаев зафиксировали в августе

Палата для больных коронавирусом. Иллюстративное фото: ukrinform

В Украине фиксируют рост количества заболеваний COVID-19 в течение последних трех месяцев. Речь идет о новом штамме коронавируса — FLiRT.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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По словам Кузина, только в первой половине августа было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания. В июле их было 11 500, а в июне 2 300.

В настоящее время на стационарном лечении находится до 2 500 пациентов, из них более 80% людей в возрасте от 60 лет, которые не были вакцинированы.

Санитарный врач подчеркнул важность вакцинации, ведь после полного курса люди переносят коронавирус гораздо легче. В то же время новый штамм FLiRT распространяется значительно быстрее, чем предыдущие, и это влечет за собой высокий уровень заболеваемости.