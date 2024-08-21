В Україні знову зросла кількість хворих на COVID-19 — скільки випадків зафіксували у серпні

Палата для хворих на коронавірус. Ілюстративне фото: ukrinform

В Україні фіксують зростання кількості захворювань на COVID-19 протягом останніх трьох місяців. Йдеться про новий штам коронавірусу — FLiRT.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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За словами Кузіна, лише у першій половині серпня було зареєстровано 26 тисяч випадків захворювання. У липні їх було 11 500, а у червні 2 300.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває до 2 500 пацієнтів, з них понад 80% люди віком від 60 років, які не були вакциновані.

Санітарний лікар підкреслив важливість вакцинації, адже після повного курсу люди переносять коронавірус набагато легше. Водночас новий штам FLiRT поширюється значно швидше, аніж попередні, і це спричиняє високий рівень захворюваності.