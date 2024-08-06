Восстановление Охматдета — в Минздраве объяснили, кто будет контролировать процесс

Поврежденный российским ударом корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Министерство здравоохранения (Минздрав) утвердило Положение о Совете по восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве. Он будет утвержден в два этапа.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник, 6 августа.

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Отмечается, что Совет будет обеспечивать общественный контроль всех процессов восстановления.

"Это касается соблюдения прозрачности и честности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса больницы", — говорится в сообщении.

Кто войдет в состав Совета

В Минздраве объясняют, что Совет будет состоять из 15 человек, а его состав будет утвержден в два этапа.

На первом этапе в Совет войдут представители благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, и организаторов соборов. В общей сложности это будет шесть человек. Еще по одному представителю будет от Минздрава и Охматдета.

На втором этапе должны отобрать семь человек.

"Это представителей общественных объединений и благотворительных организаций, работающих в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов и развития здравоохранения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что представители общественных организаций будут отобраны персональным составом Совета по восстановлению по результатам рассмотрения заявок и рейтингового голосования.