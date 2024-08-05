Госбюджет может потерять 200 миллионов гривен из-за сомнительных закупок лекарств

Украинские гривны. Фото: УНИАН

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить лекарства для онкобольных по ценам, которые на сотни миллионов гривен выше, чем рыночные. В целом государственный бюджет рискует потерять более двухсот миллионов гривен.

Об этом говорится в обращении индийской компании Euro lifecare Private Limited к министру здравоохранения Виктору Ляшко и другим чиновникам Минздрава, сообщает Telegraf.

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Закупка лекарств для онкобольных по завышенным ценам

Речь идет о лекарствах для онкобольных "Эверолимус" дозировкой 10 и 5 мг, производителем которой является индийская фармкомпания Natco Pharma Limited.

В частности, тендерное предложение по "Эверолимусу" (10 мг) составляло 182 583 600 гривен против 358 995 360 гривен следующего по стоимости предложения участника процедуры закупки. Таким образом, экономия бюджетных средств составляла бы 176 411 761 гривен.

В свою очередь тендерное предложение по лекарствам "Эверолимус" (5 мг) составляло 54 629 640 гривен против 90 582 480 гривен следующего по стоимости предложения участника процедуры закупки. То есть экономия бюджетных средств могла бы составить 35 952 840 гривен.

Сколько может потерять госбюджет

Если сложить эти две суммы вместе, то в целом госбюджет Украины мог бы сэкономить более 212 миллионов гривен.

В пресс-службе компании отметили, что сомнительные закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам в стране, в которой идет война, являются настоящим цинизмом. Также в компании выразили надежду, что антикоррупционные органы разберутся в этой ситуации.

В письме отмечается, что на момент представления тендерных предложений, продукция Natco Pharma Limited прошла все необходимые проверки и была зарегистрирована.

"В то время, когда все государственные предприятия, учреждения организации направляют свои силы на максимальную экономию для поддержки экономики нашей страны и военных, защищающих наше государство, закупка крайне необходимых фармацевтических продуктов должна происходить открыто и прозрачно на всех стадиях закупок и с максимальной экономией бюджетных средств", — говорится в письме.