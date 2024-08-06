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У МОЗ вирішили створити Раду з відновлення Охматдиту — хто до неї увійде

6 серпня 2024 09:50
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Відновлення Охматдиту — у МОЗ пояснили, хто контролюватиме процес
Пошкоджений російським ударом корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило Положення про Раду з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Її буде затверджено у два етапи.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ у вівторок, 6 серпня.

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Зазначається, що Рада забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення.

"Це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні", — йдеться у повідомленні.

Хто увійде до складу Ради

У МОЗ пояснюють, що Рада складатиметься з 15 осіб, а її склад буде затверджено у два етапи. 

На першому етапі до Ради увійдуть представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, та організаторів збору. Загалом це буде шестеро осіб. Ще по одному представнику буде від МОЗ та Охматдиту.

На другому етапі мають відібрати семеро осіб.

"Це представників громадських об’єднань та благодійних організацій, що працюють у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів та розвитку охорони здоров’я", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представники громадських організацій будуть відібрані персональним складом Ради з відновлення за результатами розгляду заявок та рейтингового голосування. 

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