Очередное ИПСО — в МИД отрицали обвинения РФ в подрыве Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

Киевская ГЭС в Вышгороде. Фото: Укргидроэнерго

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о подготовке Украиной подрыва дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. В Министерстве заявили, что подобные обвинения являются частью российской дезинформационной кампании, направленной на устрашение украинского общества и введение в заблуждение международного сообщества.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу, 12 июля.

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В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о подготовке подрыва Украиной дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища или другой инфраструктуры для якобы возложения вины в Россию.

"Не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей. Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя" , — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия. И ответственность за подобные действия будет нести исключительно РФ.

В Министерстве отмечают, что главная цель подобных заявлений Москвы — попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.

"Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует поступить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб – это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России" , — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что в прошлом году Россия подорвала Каховскую ГЭС, вызвав экоцид и гуманитарную катастрофу, сопровождавшуюся дезинформационной кампанией. Москва обвиняла Киев, несмотря на очевидные факты, и многие иностранные издания тогда подхватили эту пропаганду, распространив новости с заголовками об Украине и России, которые якобы обвиняют друг друга.

"Призываем международные медиа не цитировать российских спикеров без дополнительного контекста и учета их истории лжи, чтобы не создавать ложного представления о равенстве украинских и российских" , — подытожили в Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее мы писали, что сейчас есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Напомним, Минэнерго сообщил, что враг начал активизировать ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины . В частности, россияне пытаются запугать украинцев длительными отключениями света и распространяют информацию, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.