Чергове ІПСО — у МЗС заперечили звинувачення РФ у підриві Київської ГЕС та Канівського водосховища

Київська ГЕС у Вишгороді. Фото: Укргідроенерго

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про підготовку Україною підриву дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища. У Міністерстві заявили, що подібні звинувачення є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування українського суспільства та введення в оману міжнародної спільноти.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у п'ятницю, 12 липня.

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У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію щодо підготовки підриву Україною дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища чи іншої інфраструктури задля нібито покладання провини на Росію.

"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітях у головній дитячій лікарні України "Охматдит" свідчить сам за себе", — йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. І відповідальність за такі дії нестиме виключно РФ.

У Міністерстві наголошують на тому, що головна мета подібних заяв Москви — намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб — це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", — йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадали, що минулого року Росія підірвала Каховську ГЕС, спричинивши екоцид та гуманітарну катастрофу, що супроводжувалося дезінформаційною кампанією. Москва звинувачувала Київ, попри очевидні факти, і багато іноземних видань тоді підхопили цю пропаганду, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто "звинувачують одне одного".

"Закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткового контексту та врахування їхньої історії брехні, щоб не створювати хибного уявлення про рівність українських та російських", — підсумували у Міністерстві закордонних справ України.

Раніше ми писали, що наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня.

Нагадаємо, Міненерго повідомив, що ворог почав активізовувати ІПСО про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон.