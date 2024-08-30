Визит Путина в Монголию — Украина призывает арестовать военного преступника

Здание МИД Украины. Фото: shutterstock

Украина призвала Монголию арестовать президента России Владимира Путина, если тот решит приехать в страну. Улан-Батор признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МКС).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины (МИД) в пятницу, 30 августа.

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В МИД подчеркнули, что Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

"Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию издан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что президент России и его подчиненные виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.

" Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный криминальный суд в Гааге", — добавили в МИД.