Україна відреагувала на заяви Росії про ядерний шантаж

Будівля МЗС України у Києві. Фото: АрміяІнформ

Російська Федерація, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, цього тижня вдалася до чергових маніпуляцій. Вона намагається представити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки.

Про це заявили у Міністерстві зовнішніх справ України у п'ятницю, 30 серпня.

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Реакція на звинувачення Росії

"Цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня Росія вчинила черговий воєнний злочин — масовані удари по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави", — говориться у заяві МЗС.

Також повідомляється, що російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС.

Потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом довелося відключити від мережі третій енергоблок.

"Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів Росії", — нагадали в МЗС.

Захоплення росіянами Запорізької АЕС

В МЗС нагадали, що саме російські війська захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі атомну електростанцію.

"4 березня 2022 року російські окупанти обстріляли її з танків, знищивши при цьому навчально-тренувальний корпус та спровокувавши пожежу на території станції", — говориться у повідомленні.

Також зазначається, що у вересні того ж року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на власні очі бачив залишки ракети в місті-супутнику Енергодар, яка прилетіла з окупованих Росією територій.

Під час розвʼязаної війни, Росія зухвало порушує сім стовпів ядерної безпеки МАГАТЕ, а також п’ять принципів безпеки для ЗАЕС, які можуть бути застосовані і для будь-якої іншої станції.

"Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти нашої держави", — заявили в МЗС.

У цих умовах держава-агресор активізувала дезінформаційну кампанію для відвернення уваги від власних злочинних дій на Запорізькій АЕС.

В МЗС переконані, що задля уникнення ризиків і загроз ядерній безпеці необхідне насамперед втілення першого пункту Формули миру, який підтримало сто держав і міжнародних організацій в ході першого Саміту миру, а також повернення контролю над ЗАЕС легітимному власнику — України.

Наостанок в МЗС додали, що передача Україні контролю над ЗАЕС передбачена цілою низкою відповідних резолюцій МАГАТЕ.