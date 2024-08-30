Візит Путіна до Монголії — Україна закликає заарештувати воєнного злочинця

Будівля МЗС України. Фото: shutterstock

Україна закликала Монголію заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той вирішить приїхати до країни. Улан-Батор визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України (МЗС) у п'ятницю, 30 серпня.

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В МЗС наголосили, що Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", — йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві підкреслили, що президент Росії та його підлеглі винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.

"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", — додали в МЗС.