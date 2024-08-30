Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У МЗС закликали Монголію заарештувати Путіна, якщо той приїде до країни arrow

У МЗС закликали Монголію заарештувати Путіна, якщо той приїде до країни

30 серпня 2024 18:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Візит Путіна до Монголії — Україна закликає заарештувати воєнного злочинця
Будівля МЗС України. Фото: shutterstock
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна закликала Монголію заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той вирішить приїхати до країни. Улан-Батор визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України (МЗС) у п'ятницю, 30 серпня.

Читайте також:

Путін має бути заарештований за воєнні злочини

В МЗС наголосили, що Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", — йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві підкреслили, що президент Росії та його підлеглі винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.   

"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", — додали в МЗС.

Також важливі новини дня по темі:

суд володимир путін МЗС військові злочини арешт Росія МКС

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:05 Туск висунув умову, за якої Україна зможе вступити до ЄС

20:00 Відстрочка не відображається в "Оберіг" — що робити

19:49 У Чехії відреагували на плани України припинити роботу нафтопроводу "Дружба"

19:41 Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі

19:36 "Воюй або працюй" — Наталуха розповів деталі економічного бронювання

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:30 Укренерго оприлюднило графіки відключень на суботу — у які години не буде світла

19:20 Лубінець попередив про поширення шахрайств, пов’язаних зі звільненням військовополонених

19:00 В Одесі перекриють дві вулиці — автобуси змінять маршрут

18:59 Керівника "Укренерго" Кудрицького звільнено — рішення Ставки

18:55 Виплати ВПО з 1 вересня — що змінилось та кому продовжили допомогу

20:05 Туск висунув умову, за якої Україна зможе вступити до ЄС

20:00 Відстрочка не відображається в "Оберіг" — що робити

19:49 У Чехії відреагували на плани України припинити роботу нафтопроводу "Дружба"

19:41 Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі

19:36 "Воюй або працюй" — Наталуха розповів деталі економічного бронювання

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:30 Укренерго оприлюднило графіки відключень на суботу — у які години не буде світла

19:20 Лубінець попередив про поширення шахрайств, пов’язаних зі звільненням військовополонених

19:00 В Одесі перекриють дві вулиці — автобуси змінять маршрут

18:59 Керівника "Укренерго" Кудрицького звільнено — рішення Ставки

18:55 Виплати ВПО з 1 вересня — що змінилось та кому продовжили допомогу

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку