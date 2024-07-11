Саммит НАТО в Вашингтоне — страны обещают продолжать помощь Украине

Саммит НАТО в Вашингтоне. Фото: nato.int

Страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Об этом говорится в декларации стран-участниц НАТО, участвующих в саммите в Вашингтоне, обнародованном в среду, 10 июля.

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В документе отметили, что с начала полномасштабного вторжения России Альянс предоставил Украине политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь, в том числе военную помощь в размере 40 миллиардов евро ежегодно. Также страны обязуются поддерживать Украину и дальше.



"Мы подтверждаем нашу решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдержать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности для Украины", — говорится в декларации.

Что входит в помощь

Лидеры НАТО уточнили, что обязательства охватывают расходы на военное оборудование и помощь Украине, в частности:

закупка военной техники;

материальная помощь;

расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники;

расходы на военную подготовку;

оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки;

инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и ОПК;

все взносы в трастовые фонды НАТО, включая нелетальную помощь.

"Члены Альянса будут отчитываться перед НАТО о поддержке, оказанной в связи с этим обещанием, дважды в год, при этом первый отчет будет включать взносы, предоставленные после 1 января 2024 года. На основе этого Генеральный секретарь будет предоставлять обзор всех уведомленных взносов членам Альянса", — отметили в НАТО.

Лидеры Альянса добавили, что кроме военной помощи обещают оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

Первые решения саммита НАТО

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

В то же время, министр обороны США Ллойд Остин во время саммита НАТО заявил, что США не будут участвовать в войне, но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.