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У НАТО в підсумковій декларації пообіцяли довгострокову безпекову допомогу Україні — всі подробиці

11 липня 2024 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Саміт НАТО у Вашингтоні — країни обіцяють продовжувати допомогу Україні
Саміт НАТО у Вашингтоні. Фото: nato.int
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі. 

Про це йдеться в декларації країн-учасниць НАТО, які беруть участь в саміті в Вашингтоні, оприлюдненій у середу, 10 липня.

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У документі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Альянс надав Україні політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема військову допомогу в розмірі 40 мільярдів євро щорічно. Також країни зобов'язуються підтримувати Україну й надалі.
 
"Ми підтверджуємо нашу рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні та стримати її в майбутньому. З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки для України", — йдеться в декларації.

Що входить у допомогу

Лідери НАТО уточнили, що зобов’язання охоплює витрати на військове обладнання та допомогу Україні, зокрема:

  • закупівля військової техніки;
  • матеріальна допомога;
  • витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки;
  • витрати на військову підготовку;
  • оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки;
  • інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та ОПК;
  • усі внески до трастових фондів НАТО, включно з нелетальною допомогою.

"Члени Альянсу звітуватимуть перед НАТО про підтримку, надану у зв’язку з цією обіцянкою, двічі на рік, при цьому перший звіт включатиме внески, надані після 1 січня 2024 року. На основі цього Генеральний секретар надаватиме огляд усіх повідомлених внесків членам Альянсу", — зазначили в НАТО.

Лідери Альянсу додали, що крім військової допомоги, обіцяють надавати Україні політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Перші рішення саміту НАТО

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії,  нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін під час саміту НАТО заявив, що США не братимуть участь у війні, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.

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