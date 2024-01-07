В Нацбанке рассказали, есть ли возможность законно ограничить финансы уклонистов
Среди украинцев ходят слухи, что банки блокируют счета военнообязанным, чтобы "поощрить" их мобилизацию по "собственной инициативе". Однако на сегодняшний день нет возможности финансово ограничить уклонистов в рамках законодательного поля.
Об этом заявила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.
Финансовое ограничение уклонистов
По словам Рожковой, информация о каждом конкретном лице, которое есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях — в большинстве случаев только по решению суда.
"Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы себя позиционируем как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть задействованы другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военные, планы мобилизации — что этого можно цивилизованным способом достичь", — сказала она.
Напомним, что экс-заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал свою позицию относительно текущей мобилизации в Украине в 2024 году и предложил жестоко наказывать уклонистов.
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