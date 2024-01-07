В Нацбанке рассказали, есть ли возможность законно ограничить финансы уклонистов

Мужчина хочет расплатиться банковской картой. Фото: Pexels

Среди украинцев ходят слухи, что банки блокируют счета военнообязанным, чтобы "поощрить" их мобилизацию по "собственной инициативе". Однако на сегодняшний день нет возможности финансово ограничить уклонистов в рамках законодательного поля.

Об этом заявила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

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По словам Рожковой, информация о каждом конкретном лице, которое есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях — в большинстве случаев только по решению суда.

"Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы себя позиционируем как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть задействованы другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военные, планы мобилизации — что этого можно цивилизованным способом достичь", — сказала она.

Напомним, что экс-заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал свою позицию относительно текущей мобилизации в Украине в 2024 году и предложил жестоко наказывать уклонистов.

Также мы писали, что юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Валерия Шавлюк рассказала о вероятности и законности мотивации для граждан идти защищать страну посредством блокирования банковских карт.