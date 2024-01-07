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У Нацбанку розповіли, чи є можливість законно обмежити фінанси ухилянтів

7 січня 2024 23:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Нацбанку розповіли, чи є можливість законно обмежити фінанси ухилянтів
Чоловік хоче розплатитися банківською карткою. Фото: Pexels
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Серед українців ходять чутки, що банки блокують рахунки військовозобов'язаним, щоб "заохотити" їх до мобілізації з "власної ініціативи". Проте на сьогодні немає можливості фінансово обмежити ухилянтів у рамках законодавчого поля.

Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

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За словами Рожкової, інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках — в більшості випадків лише за рішенням суду.

"Я хочу вірити, що до цього не дійде. Ми себе позиціюємо, як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути задіяні інші механізми. І ті бази даних, які мають наші військкоми, плани мобілізації — що цього можна в цивілізований спосіб досягти", — сказала вона.

Нагадаємо, що ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив свою позицію щодо поточної мобілізації в Україні у 2024 році та запропонував жорстоко карати ухилянтів.

Також ми писали, що юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери" Валерія Шавлюк розповіла про ймовірність та законність мотивації для громадян йти захищати країну у вигляді блокування банківських карток.

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