В Нацполиции рассказали, будут ли наказывать за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь
Национальная полиция Украины попросила граждан не нарушать комендантский час в новогоднюю ночь. К нарушителям будут относиться с пониманием, однако на работу ночных клубов будут реагировать жестко.
Об этом на брифинге заявил Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев.
Как полиция будет реагировать на нарушение комендантского часа на Новый год
"Обращаюсь к гражданам, чтобы провели праздники в кругу семьи, близких, друзей. Не надо выходить и нарушать комендантский час", — сказал Ахрамеев.
Он уточнил, что полиция в любом случае должна реагировать и фиксировать нарушения законодательства, но в некоторых случаях будут делать исключения.
"Мы будем с пониманием относиться к тем, кто нарушает комендантский час в случае крайней необходимости", — отметил представитель Нацполиции.
Ахрамеев также предупредил владельцев ночных клубов и других развлекательных заведений, которые планируют или спланировали громкие новогодние празднования в своих помещениях.
"Не то, наверное, сейчас время, чтобы так праздновать... Если на "102" будут поступать заявления и сообщения о громких празднованиях в заведениях, будем жестко реагировать", — подчеркнул Ахрамеев.
Начальник департамента превентивной деятельности Нацполиции также напомнил об административной и уголовной ответственности за продажу и использование пиротехнических средств и призвал не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ведь полицейские наряды на дорогах будут усилены.
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