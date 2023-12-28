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В Нацполиции рассказали, будут ли наказывать за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь

28 декабря 2023 14:28
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В Нацполиции рассказали, будут ли наказывать за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь
Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев. Скриншот с брифинга
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Национальная полиция Украины попросила граждан не нарушать комендантский час в новогоднюю ночь. К нарушителям будут относиться с пониманием, однако на работу ночных клубов будут реагировать жестко.

Об этом на брифинге заявил Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев.

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"Обращаюсь к гражданам, чтобы провели праздники в кругу семьи, близких, друзей. Не надо выходить и нарушать комендантский час", — сказал Ахрамеев.

Он уточнил, что полиция в любом случае должна реагировать и фиксировать нарушения законодательства, но в некоторых случаях будут делать исключения.

"Мы будем с пониманием относиться к тем, кто нарушает комендантский час в случае крайней необходимости", — отметил представитель Нацполиции.

Ахрамеев также предупредил владельцев ночных клубов и других развлекательных заведений, которые планируют или спланировали громкие новогодние празднования в своих помещениях.

"Не то, наверное, сейчас время, чтобы так праздновать... Если на "102" будут поступать заявления и сообщения о громких празднованиях в заведениях, будем жестко реагировать", — подчеркнул Ахрамеев.

Начальник департамента превентивной деятельности Нацполиции также напомнил об административной и уголовной ответственности за продажу и использование пиротехнических средств и призвал не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ведь полицейские наряды на дорогах будут усилены.

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