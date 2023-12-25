Що категорично не можна робити на Новий рік-2024 — головні заборони і прикмети

Жінка, яка плаче у Новий рік. Фото: Freepik

Ні для кого не секрет, що 2024 рік — це рік Зеленого Дерев’яного Дракона, тому дуже важливо дотримуватися всіх правил, щоб не викликати злість у символа року. Варто знати, що категорично не рекомендується робити на Новий рік, інакше буде біда.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити на Новий рік-2024.

Читайте також:

Головні заборони і прикмети на Новий рік-2024

На Новий рік існують безліч різних заборон, які важливо виконувати, щоб не розлютити символ року. Варто записати десь собі, щоб не порушувати ці заборони і не принести біду до свого життя. Читайте дуже уважно, адже потім можуть бути проблеми.

Так, згідно з народними прикметами, категорично не можна зустрічати Новий рік у будинку, де дуже брудно, інакше ваше життя може змінитися у поганий бік. Також 31 грудня не можна сваритися з кимось, щоб не увійти у новий рік з поганим настроєм.

Сварка між двома людьми на Новий рік. Фото: Freepik

Якщо у вас досі не встановлена новорічна ялинка, саме час це зробити, адже без неї також не можна зустрічати рік Дерев’яного Дракона. Ви напевно здивуєтеся, адже непередодні Нового року навіть не можна займатися рукоділлям.

У народі також кажуть, що не варто готувати страви на новорічний стіл, якщо є поганий настрій, інакше символ року може на вас образитися. Справа в тому, що це несе негативну енергетику, тому всі страви мають бути приготовлені в гарному настрої.

Що ще не можна робити на Новий рік-2024

Напередодні Нового року-2024 потурбуйтеся про те, щоб не зустрічати його наодинці, інакше символ року може залишити таке самотнє життя вам. Але на самоті можна провести старий рік, тільки якщо ви самі цього хочете, однак в такому разі варто почитати книгу, подивитися фільм або зайнятися хобі.

Жінка, яка святкує Новий рік наодинці. Фото: Mirror

Також не варто одягати старий одяг і зустрічати Новий рік у компанії самих жінок. Крім того, переходити до нового року не потрібно з порожнім гаманцем, інакше Зелений Дерев’яний Дракон так і залишить вас ні з чим. Не беріть у борг гроші 31 грудня, а також першого і другого січня.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не рекомендується дарувати на Новий рік-2024.

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна ставити на святковий стіл на Новий рік-2024.

Також ми повідомляли про те, що можна їсти на Новий рік-2024.